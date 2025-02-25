Санатали Тольтаев из Мангистау одержал разгромную победу на Кубке Странджа

Санатали Тольтаев из Мангистауской области вышел в 1/4 финала на Кубке Странджа-2025 в Софии, одержав разгромную победу над болгарским боксером, сообщают Vesti.kz .

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan/

В весовой категории до 67 килограммов в 1/8 финала Санатали Тольтаеву противостоял болгарский боксер Эмирджан Мехмед.

По итогам первого раунда мангистауский боксер уверенно вел со счетом 5:0. Вторую трехминутку Санатали Тольтаев также уверенно забрал единогласным решением судей. Заключительный раунд оказался за казахстанцем – 30:26, 30:27, 30:27, 30:26, 30:27.

В четвертьфинале, который состоится 27 февраля, боксер проведет бой с лучшим в паре Демур Каджайя (Грузия) – Ю Линь (Тайвань).

Напомним, ранее Казахстанская федерация бокса публиковала список сборной Казахстана, спортсмены который примут участие в Кубке Странджа. В их числе оказались чемпионы Санатали Тольтаев и Бекзад Нурдаулетов.