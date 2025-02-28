Лучшие из лучших: самбисты из Мангистау забрали «золото» чемпионата Казахстана по самбо

Сборная команда Мангистауской области завоевала 20 медалей на чемпионате РК по спортивному и боевому самбо среди взрослых. О результатах соревнований сообщили в региональном Центре общественных коммуникаций, передает Lada.kz .

Фото предоставили в ЦОК региона

Мероприятие прошло с 25 по 27 февраля в спортивном комплексе «Мангистау Арена» и собрало около 600 спортсменов из 17 областей и трех городов Казахстана.

Наши самбисты пополнили копилку наград пятью золотыми, четырьмя серебряными и 11 бронзовыми медалями, тем самым в командном зачете стали первыми.

На втором месте расположились спортсмены из Костанайской области. Замкнула тройку команда Западно-Казахстанской области.

Этот результат обновил историю и показал, что самбо динамично развивается в области. Наши спортсмены дома выступили лучше всех, - говорят специалисты.

Победители чемпионата вошли в национальную сборную РК. Теперь они будут представлять страну на чемпионате Азии, который состоится в Ташкенте, и на чемпионате мира в Туркменистане.

Ранее сообщалось, что первую медаль на чемпионате страны взял Нурсултан Жубактан.

В 2024 году он стал лучшим на чемпионате мира по универсальному бою среди взрослых в Анталье.