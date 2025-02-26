Золотую медаль по самбо завоевал спортсмен из Мангистау на чемпионате Казахстана

Нурсултан Жубаткан из Мангистауской области одержал победу на Чемпионате Республики Казахстан по спортивному и боевому самбо среди взрослых. Об этом сообщает федерация самбо и дзюдо Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Нурсултан Жубактан завоевал золотую медаль чемпионата Республики Казахстан по спортивному и боевому самбо среди взрослых. Спортсмен выступил в весовой категории до 58 килограммов.

От всей души поздравляем чемпиона с победой! Желаем Нурсултану Жубактану успехов на предстоящих мировых турнирах! Пусть таких блестящих достижений будет еще больше!, - поздравили спортсмена в федерации.

Напомним, ЧРК по спортивному и боевому самбо среди взрослых стартовал сегодня, 25 февраля, и продлится до 27 числа включительно. В нем принимают участие около 600 спортсменов в восьми весовых категориях. Наш регион представляют более 30 самбистов. Желающих посмотреть бои и поболеть за наших приглашают в 33 микрорайон в спорткомплекс «Мангистау Арена». Вход свободный.

К слову, Нурсултан Жубаткан в 2024 году стал лучшим на чемпионате мира по универсальному бою среди взрослых в Анталье.