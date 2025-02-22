Чемпионаты страны по самбо и шинкиокушинкай каратэ пройдут в Актау

Победители данных соревнований будут представлять страну на мировом турнире, сообщил руководитель отдела массового спорта управления физической культуры и спорта Мангистауской области Еркин Орынбасаров.

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

Так, 22-23 февраля в Актау проходит чемпионат Казахстана по шинкиокушинкай каратэ среди молодежи и юниоров. Всего заявлено 600 спортсменов в 56 весовых категориях. От нашего региона выступает 97 спортсменов.

Старший тренер женской и взрослой сборной команды федерации каратэ шинкиокушинкай Мангистауской области Берекет Нурбаев уверен, что наш регион войдет в тройку лучших в командном зачете.

Соревнования стартовали сегодня, 22 февраля, в спортивном комплексе «Мангистау Арена» в 33 микрорайоне. Церемония открытия состоится завтра, 23 февраля в 11:00. Вход свободный.

А уже с 25 по 27 февраля в Актау состоится чемпионат РК по спортивному и боевому самбо среди взрослых, где примут участие около 600 спортсменов в восьми весовых категориях. Наш регион представляют более 30 самбистов.

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места, получат звание «Мастер спорта РК». Эти соревнования станут отборочными на чемпионат Азии, который запланирован в апреле в Ташкенте, и на чемпионат мира, намеченный на ноябрь в Ашхабаде.

Мероприятие пройдет также в спортивном комплексе «Мангистау Арена». Церемония открытия состоится 25 февраля в 16:00. Вход свободный.

