18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
502.47
525.83
5.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.02.2025, 11:43

Чемпионаты страны по самбо и шинкиокушинкай каратэ пройдут в Актау

Спорт 0 845 Сергей Кораблев

Победители данных соревнований будут представлять страну на мировом турнире, сообщил руководитель отдела массового спорта управления физической культуры и спорта Мангистауской области Еркин Орынбасаров.

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта
Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

Так, 22-23 февраля в Актау проходит чемпионат Казахстана по шинкиокушинкай каратэ среди молодежи и юниоров. Всего заявлено 600 спортсменов в 56 весовых категориях. От нашего региона выступает 97 спортсменов.

Старший тренер женской и взрослой сборной команды федерации каратэ шинкиокушинкай Мангистауской области Берекет Нурбаев уверен, что наш регион войдет в тройку лучших в командном зачете.

Соревнования стартовали сегодня, 22 февраля, в спортивном комплексе «Мангистау Арена» в 33 микрорайоне. Церемония открытия состоится завтра, 23 февраля в 11:00. Вход свободный.

А уже с 25 по 27 февраля в Актау состоится чемпионат РК по спортивному и боевому самбо среди взрослых, где примут участие около 600 спортсменов в восьми весовых категориях. Наш регион представляют более 30 самбистов.

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места, получат звание «Мастер спорта РК». Эти соревнования станут отборочными на чемпионат Азии, который запланирован в апреле в Ташкенте, и на чемпионат мира, намеченный на ноябрь в Ашхабаде.

Мероприятие пройдет также в спортивном комплексе «Мангистау Арена». Церемония открытия состоится 25 февраля в 16:00. Вход свободный.
 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...