Две медали с чемпионата Казахстана привезли армрестлеры из Мангистау

Армрестлеры из Мангистауской области Абдулла Даулет и Раян Романов завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате Казахстана по армрестлингу. Об этом сообщает детско-юношеская спортивная школа «Мангистау арена», передает Lada.kz .

Фото: @mangystau_arena / Instagram

Чемпионат Республики Казахстан по армрестлингу стартовал 26 февраля и продлится до 3 марта.

Соревнуются спортсмены во дворце молодежи в Астане.

Две медали среди взрослых региону принесли Абдулла Даулет и Раян Романов.

Абдулла Даулет занял второе место и стал серебряным призером в весовой категории до 55 килограммов.

Раян Романов занял третье место и взял бронзовую медаль в весе до 60 килограммов.

Ранее сообщалось, боксеры из Мангистауской области завоевали три медали на первенстве страны.