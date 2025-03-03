Двенадцать медалей завоевали спортсмены из Актау на республиканском турнире

Юные спортсмены из Актау завоевали три золотые, две серебряные и семь бронзовых медалей на открытом республиканском турнире по муай-тай Astana Open. Об этом корреспонденту Lada.kz сообщил тренер по тайскому боксу Жадыгер Ержанов.

Фото предоставлено Жадыгером Ержановым

Открытый республиканский турнир по муай-тай проводился среди девочек и мальчиков в столице с 28 февраля по 2 марта. В нем приняли участие 230 спортсменов из семи регионов Казахстана. Мангистаускую область представили 13 подопечных Жадыгера Ержанова.

Золотые медали в возрастной категории 12-13 лет завоевали Сайфуллах Мамаев (44 кг), Ариана Лес (38 кг) и Еркежан Нуркенова (60 кг). Кроме того, Сайфуллах Мамаев стал победителем в номинации «Лучший бой вечера».

Серебряную медаль в возрастной категории 10-11 лет региону принес Амирхан Аяпбергенов, Айбек Изим продемонстрировал аналогичные результаты в возрастной категории 14-15 лет.

Бронзовыми призерами соревнований стали Бексултан Куралбаев (34 кг, 12-13 лет), Ринат Шукир (42 кг, 12-13 лет), Даулет Шаттык (36 кг, 12-13 лет), Темирлан Абуов (32 кг, 14-15 лет), Еркебулан Маштаков (60 кг, 10-11 лет), Батырхан Куан (71 кг, 14-15 лет) и Нурбек Изим (63,5 кг, 14-15 лет).

Ранее спортсмены из Мангистауской области взяли золотую медаль чемпионата Казахстана по самбо. Подробнее по ссылке.