Кто стал чемпионом турнира по боксу в Актау

Стали известны победители регионального турнира по боксу среди девочек и юниорок, сообщает Lada.kz .

Фото спортсменов

В областных соревнованиях, которые прошли 8 и 9 марта в спортивном зале «Маяк», приняли участие около 60 спортсменок.

Главный судья турнира – судья международной категории IBA, член судейской комиссии РК Руслан Бибуев.

Гостями стали исполнительный директор федерации бокса Мангистауской области Жандарбек Исанов, старший тренер области среди женщин Жарас Калимов и председатель судейской коллегии Дулат Букебаев.

Победители и призеры были награждены дипломами и медалями. Также вручены специальные призы по номинациям.

За «Лучший бой» награждены два боксера – это Полина Заговоздина (спортивный клуб «Qazstyle ProBoxing») и Абай Жаным (спортивный клуб «Alash boxing»).

Приз за волю к победе получила Акерке Балапанова (спортивный клуб «Qazstyle ProBoxing»).

Приз за лучшую технику достался Салидат Насихат (спортивный зал «Маяк»).

Также отмечен призом лучший судья Марат Анесов.

Выражаю благодарность областному управлению физической культуры и спорта в лице Максата Мукаша, а также федерации бокса области за всестороннюю поддержку боксеров. Отдельные слова признательности президенту федерации бокса Аскарбеку Керелбаеву, который активно содействует развитию данного вида спорта, а также тренерам, которые вкладывают максимум усилий в своих подопечных, - сказал Руслан Бибуев.

Ранее В Актобе прошел турнир по боксу памяти Андрея Еськина, в котором мангистауские спортсмены смогли подняться на призовой пьедестал.