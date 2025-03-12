Юная теннисистка из Актау стала чемпионкой страны

На прошедшем в столице турнире спортсменка из Актау Айлин Даулетова удостоилась золотой медали, передает Lada.kz .

Фото предоставили тренеры теннисного центра

Участниками республиканского турнира «Оранжевый мяч» стали 57 девочек и 48 мальчиков.

Восьмилетней Айлин Даулетовой удалось стать чемпионкой в своей возрастной категории.

Теннисом она занимается с пяти лет под руководством Алмата Жуматова. Учится в 3 классе школы №31.

Айлин Даулетова со своим тренером Алматом Жуматовым

Стоит отметить, что ранее на подобном турнире «Оранжевый мяч» в Актобе ученик Алмата Жуматова – восьмилетний Торали Бексултан стал серебряным призером. Он также является третьеклассником, учится в гимназии №13.

Торали Бексултан слева на фото в желтой футболке

Напомним, в фервале этого года теннисист из Актау Бейбит Жукаев принял участие в турнире серии ATP Challenger в Бахрейне, в ходе которого одержал победу.