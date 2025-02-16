Теннисист из Актау стал чемпионом международного турнира

Теннисист Бейбит Жукаев принял участие в турнире серии ATP Challenger, в ходе которого одержал победу в парном разряде. Результатами соревнований поделился тренер теннисного центра в Актау Берекет Жанибеков.

Фото предоставил тренер теннисного центра Актау Берекет Жанибеков

Участниками турнира серии «Челленджер», который проходил в Бахрейне с 10 по 15 февраля, стали 64 теннисиста.

Бейбит Жукаев на этих соревнованиях выступил в парном разряде с украинцем Виталием Сачко.

В финале они обыграли белоруса Ивана Лютаревича и француза Люка Санчеса со счетом 6:4, 6:0. Третий сет играть не было необходимости.

В рейтинге АТР наш теннисист поднялся на 226 место.

Напомним, в октябре прошлого года Бейбит Жукаев пробился в основную сетку «Мастерса» в Китае.

Также он становился двукратным чемпионом Казахстана.