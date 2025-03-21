Кубок Азии: баскетболист из Актау попал в расширенный состав сборной РК

Игрок мужской команды баскетбольного клуба «Каспий» Адиль Нариманов вошел в расширенный состав сборной Казахстана на Кубок Азии 3x3, сообщает Lada.kz со ссылкой на БК «Каспий».

Фото с сайта culture.ru

С 26 по 30 марта в Сингапуре пройдет Кубок Азии по баскетболу 3x3, где нашу страну представят мужская и женская сборные. В состав первой вошел спортсмен из Актау Адиль Нариманов.



Уточняется, что на текущий момент в Атырау проходят учебно-тренировочные сборы, по итогам которых определят основные составы.

Напомним, ранее Lada.kz сообщала о футбольной команде «Каспий», которая пробилась в финал отбора Кубка Казахстана. Подробнее по ссылке.