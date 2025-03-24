Спортсменки из Актау стали кандидатами в национальную сборную по баскетболу

Два игрока баскетбольного клуба «Каспий» вошли в список кандидатов в состав женской национальной сборной Казахстана, сообщает Lada.kz.
Кандидатами в национальную сборную стали Анастасия Ильясова и Александра Петелина.
С 22 по 27 марта в Туркестане пройдет учебно-тренировочный сбор, в ходе которого девушки будут готовиться к матчам FIBA Women’s Asia Cup 2025 Qualifiers.
Расписание игр:
Напомним, игрок мужской команды баскетбольного клуба «Каспий» Адиль Нариманов вошел в расширенный состав сборной Казахстана на Кубок Азии 3x3.
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