Спортсменки из Актау стали кандидатами в национальную сборную по баскетболу

Два игрока баскетбольного клуба «Каспий» вошли в список кандидатов в состав женской национальной сборной Казахстана, сообщает Lada.kz .

Фото баскетбольного клуба «Каспий»

Кандидатами в национальную сборную стали Анастасия Ильясова и Александра Петелина.

С 22 по 27 марта в Туркестане пройдет учебно-тренировочный сбор, в ходе которого девушки будут готовиться к матчам FIBA Women’s Asia Cup 2025 Qualifiers.

Расписание игр:

28 марта – Узбекистан vs Киргизстан;

29 марта – Киргизстан vs Казахстан;

30 марта – Казахстан vs Убекистан.

Напомним, игрок мужской команды баскетбольного клуба «Каспий» Адиль Нариманов вошел в расширенный состав сборной Казахстана на Кубок Азии 3x3.