Баскетбольная команда «Каспий» сыграет с «Алматинским Легионом» в Актау

Мужская команда «Каспий» проведёт домашний матч против баскетбольного клуба «Алматинский Легион». Пресс-служба БК «Каспий» приглашает жителей и гостей города посетить баскетбольный матч, которая состоится 11 апреля, передает Lada.kz .

Фото: instagram.com/bccaspiy/

В рамках чемпионата Казахстана в 1/4 финала мужская команда «Каспий» встретится с баскетбольным клубом «Алматинский Легион».

Игры проходят до двух побед, и мы уверены, что наша команда выложится по максимуму, чтобы пройти дальше! Уже сегодня, 7 апреля, наши парни сразятся за победу в Алматы, а 11 апреля матч состоится в Актау. Эти встречи имеют решающее значение: две победы выведут нас в полуфинал. Поддержка болельщиков сейчас, как никогда, важна — впереди самые ответственные матчи сезона, - отметили в пресс-службе БК «Каспий».



В Актау игра состоятся 11 апреля в спортивном комплексе «BS Arena» в 40 микрорайоне.

Вход для всех желающих свободный. Начало матчей в 19:00 часов.

Ранее в Актау презентовали видео о жизни баскетбольного клуба «Каспий». Смотреть здесь.