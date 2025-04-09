Почему за просмотр матча «Каспия» болельщикам придется отдать деньги?

Ранее сообщалось о бесплатном посещении матча между футболистами «Каспия» и «Акаса». Однако теперь почитателям вида спорта придется покупать билеты. В ФК «Каспий» озвучили причину, сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»

Первую игру в новом сезоне чемпионата Казахстана среди команд Первой лиги «Каспий» проведет сегодня, 9 апреля, на домашнем поле с алматинской командой «Акас».

Как ранее сообщалось, вход на матч был свободным для зрителей. Однако позже выяснилось: посетить игру можно, но для этого придется купить билет.

В футбольном клубе «Каспий» объяснили, что вход стал платным по требованию федерации.

Из-за ограниченного пространства на стадионе соблюдение порядка было обязательным с помощью введения билетов, - прокомментировали в «Каспии».

Стоимость за вход составит 200 тенге.

Игра пройдет в спортивном комплексе «BS arena» в 40 микрорайоне в 16:30 часов.

Напомним, ранее сообщалось о бесплатном входе на матч между «Каспием» и «Акасом».