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10.04.2025, 14:04

Два «золота» и «серебро» завоевали вольники из Актау на чемпионате страны

Спорт 0 696 Сергей Кораблев

Борцы из Актау стали призерами чемпионата Казахстана по вольной борьбе среди молодежи до 23 лет, сообщает Lada.kz.

Фото предоставил Абай Смагулов
Фото предоставил Абай Смагулов

Участниками чемпионата страны, который завершился 8 апреля в Караганде, стали около 350 борцов со всего Казахстана.

Так, золотых медалей удостоились Марал Танирбергенова (до 50 кг) и Маийс Алиев (до 70 кг).

«Серебро» взял Камиль Куруглиев (до 97 кг).

На пятом месте расположились Нурлыбек Базарбаев (до 57 кг) и Мирас Сайынов (до 70 кг).

В результате вольники из Актау заняли пятое общекомандное место из 20.

Спортсмены занимаются в спортивном комплексе «Halyk Arena» и в спортивной школе «Сауле».

За оказанную поддержку вице-президент федерации борьбы Абай Смагулов благодарит руководство областного управления физической культуры и спорта, а также всех тренеров.

Напомним, ранее вольники из Актау взяли «серебро» на чемпионате страны по вольной борьбе среди молодежи до 20 лет в Алматы.

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