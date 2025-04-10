Два «золота» и «серебро» завоевали вольники из Актау на чемпионате страны

Борцы из Актау стали призерами чемпионата Казахстана по вольной борьбе среди молодежи до 23 лет, сообщает Lada.kz .

Фото предоставил Абай Смагулов

Участниками чемпионата страны, который завершился 8 апреля в Караганде, стали около 350 борцов со всего Казахстана.

Так, золотых медалей удостоились Марал Танирбергенова (до 50 кг) и Маийс Алиев (до 70 кг).

«Серебро» взял Камиль Куруглиев (до 97 кг).

На пятом месте расположились Нурлыбек Базарбаев (до 57 кг) и Мирас Сайынов (до 70 кг).

В результате вольники из Актау заняли пятое общекомандное место из 20.

Спортсмены занимаются в спортивном комплексе «Halyk Arena» и в спортивной школе «Сауле».

За оказанную поддержку вице-президент федерации борьбы Абай Смагулов благодарит руководство областного управления физической культуры и спорта, а также всех тренеров.

Напомним, ранее вольники из Актау взяли «серебро» на чемпионате страны по вольной борьбе среди молодежи до 20 лет в Алматы.