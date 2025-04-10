Футболисты «Каспия» обыграли алматинцев в Актау

Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»

В домашнем матче «Каспий» уверенно стартовал и вырвал победу у алматинской команды «Акас».

Счет встречи составил 3:1.

Авторами голов стали защитник клуба Берик Айтбаев, нападающий Алмас Арменов, а также нападающий Мирас Турлыбек, с кем недавно «Каспий» подписал контракт.

Следующий матч второго тура наша команда сыграет 17 апреля с футбольным клубом «Жетысай» из одноименного города.

Напомним, ранее в футбольном клубе «Каспий» объявили о новом тренерском составе.

Позже стало известно о подписании контрактов с 11 игроками.