Футболисты «Каспия» обыграли алматинцев в Актау

Футболисты «Каспия» одержали уверенную победу в первом матче первого тура чемпионата Казахстана среди команд Первой лиги, сообщает Lada.kz.
В домашнем матче «Каспий» уверенно стартовал и вырвал победу у алматинской команды «Акас».
Счет встречи составил 3:1.
Авторами голов стали защитник клуба Берик Айтбаев, нападающий Алмас Арменов, а также нападающий Мирас Турлыбек, с кем недавно «Каспий» подписал контракт.
Следующий матч второго тура наша команда сыграет 17 апреля с футбольным клубом «Жетысай» из одноименного города.
Напомним, ранее в футбольном клубе «Каспий» объявили о новом тренерском составе.
Позже стало известно о подписании контрактов с 11 игроками.
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