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13.04.2025, 09:42

«Каспий» всухую проиграл «Кайрату»

Спорт 0 768 Сергей Кораблев

Актауский «Каспий» встретился с алматинским «Кайратом» в 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает Lada.kz.

Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»
Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»

Матч состоялся вчера вечером, 12 апреля, на центральном стадионе в Алматы.

В начале первого тайма был назначен пенальти, с которым успешно справился полузащитник «Кайрата» Гиорги Зария. Следом в воротах «Каспия» оказался еще один мяч, снова забитый с пенальти этим же полузащитником.

Во втором тайме «Каспий» пропустил очередной гол уже от 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева.

В итоге счет встречи составил 3:0 в пользу хозяев поля.

Тем временем местный футбольный клуб выражает благодарность всем фанатам «Каспия» пришедших поддержать любимую команду.

Напомним, на этой неделе стартовал чемпионат Казахстана среди команд Первой лиги, где игроки «Каспия» одержали уверенную победу над алмитинским «Акасом».

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