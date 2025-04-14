Боксерши из Мангистау завоевали девять медалей на республиканском турнире

Спортсменки из Мангистауской области завоевали девять медалей различного достоинства на республиканском турнире по боксу в городе Семей Абайской области. Об этом сообщил тренер Жарас Калимов, передает Lada.kz .

Лучшая боксерша турнира Кымбат Габидолла. Фото предоставил Жарас Калимов

С 10 по 13 апреля в городе Семей Абайской области проходил республиканский турнир по боксу «Кубок акима» среди юниорок 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения.

Спортивную честь Мангистауской области защищали девять боксерш под руководством тренера Жараса Калимова.

Жарас Калимов отметил, что мангистауские спортсменки выступили успешно, завоевав четыре золотых, три серебряных и две бронзовые медали.

Медали золотого отлива завоевали Илона Загвоздина (35 кг), Саяжан Рыскалиева (66 кг), Алтынай Темиржанова (54 кг) и Кымбат Габидолла (66 кг).

Илона Загвоздина

Саяжан Рыскалиева

Алтынай Темиржанова

«Серебро» команде принесли Аяулым Турсын (40 кг), Салидат Насихат (49 кг) и Амина Жайнбаева (55 кг).

Аяулым Турсын

Салидат Насихат

Амина Жайнбаева

Бронзовыми призерами стали Акерке Балапанова, которая выступала в весе до 52 килограммов и Нурай Каржаубай в весовой категории до 54 килограммов.

Акерке Балапанова

Нурай Каржаубай

Лучшей на турнире признана наша спортсменка Кымбат Габидолла.

Наши девушки продемонстрировали достойный уровень подготовки. Они показали, на что способны настоящие профессионалы. В нашей копилке — медали различного достоинства, среди которых четыре золотые. Это результат кропотливой работы как тренера, так и самих девушек. Я считаю, что это — заслуженная награда за их труд, упорство и стремление к победе. Выражаю искреннюю благодарность областному управлению физической культуры и спорта, а также федерации бокса области за всестороннюю поддержку боксеров. Отдельные слова признательности президенту федерации бокса Аскарбеку Керелбаеву, который активно содействует развитию данного вида спорта, - сказал Жарас Калимов.

Напомним, ранее, 8 и 9 марта, в спортивном зале «Маяк» в Актау прошел региональный турнир по боксу среди девочек и юниорок.