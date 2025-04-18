На последних минутах: футболисты «Каспия» обыграли «Жетысай»

Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»

В рамках второго тура Первой лиги «Каспий» встретился сегодня, 17 апреля, с командой «Жетысай» из одноименного города на их поле.

Игра так и могла закончиться с нулевым счетом, если бы не точный удар по воротам соперников в последние минуты второго тайма.

Автором гола на 87-ой минуте стал полузащитник клуба «Каспий» Жакып Кожамберды.

В турнирной таблице «Каспий» закрепился на втором месте, уступая лишь незначительно «Иртышу» из Павлодара.

Напомним, ранее «Каспий» одержал уверенную победу в матче первого тура над алматинским «Акасом».