Боксер из Мангистау нокаутировал оппонента в Саудовской Аравии

Фото федерации бокса Мангистауской области

В поединке 1/16 финала Гран-при WBC в первом полусреднем весе соперником для 25-летнего Санатали Тольтаев стал 26-летний боксер из Венесуэлы Герман Брочеро.

В шестом раунде наш спортсмен победил оппонента техническим нокаутом.

Для Санатали Тольтаев это третья победа в профессиональной карьере.

Президент федерации бокса Мангистауской области Аскарбек Керелбаев поздравил Санатали Тольтаева с победой и пожелал ему успехов в предстоящих боях.

Ранее в рамках данного турнира Жолдас Женисов из Мангистауской области также нокаутировал непобежденного испанца в Саудовской Аравии.