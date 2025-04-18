Боксер из Мангистау нокаутировал непобежденного соперника в Саудовской Аравии

Жолдас Женисов из Мангистауской области нокаутировал непобежденного испанца Эльязида Эззайдани в рамках 1/16 финала Гран-при WBC в Саудовской Аравии. Об этом сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев, передает Lada.kz .

Фото предоставил Руслан Бибуев

В Саудовской Аравии в городе Эр-Рияде 17 апреля стартовал турнир Гран-при полулегкого веса от Всемирного боксерского совета (WBC).

В соревнованиях принимают участие 128 спортсменов со всего мира. Сборную Казахстана на турнире представляют пять боксёров, среди которых – Жолдас Женисов из Мангистауской области.

Так, спортсмен вчера, 17 апреля, в своем первом бою встретился с непобежденным испанцем Эльязидом Эззайдани в рамках 1/16 финала и одержал победу.

Я с гордостью могу сказать, что являюсь первым тренером Жолдаса Женисова. Его успехи – моя гордость. Вчера Жолдас одержал впечатляющую победу, нокаутировав во втором раунде испанского боксера Эззайдани, для которого это стало первым поражением на профессиональном ринге. Таким образом, Жолдас уверенно прошел в следующий этап соревнований. Хочу от всей души поздравить Жолдаса с этим достижением. В последние годы он тренируется под руководством Марата Джакиева, и хочу отдельно подчеркнуть его вклад. Марат Джакиев - человек, который посвятил всю свою жизнь развитию отечественного бокса. Он не только раскрывает потенциал наших спортсменов, но и выводит их на мировой уровень. При этом он всегда с уважением и признательностью говорит о первых тренерах своих подопечных, что особенно ценно, - поделился своими эмоциями Руслан Бибуев.

Отмечается, что следующим соперником Жолдаса Женисова станет непобежденный узбекистанец Аюбхон Бахтиоров.

Напомним, ранее мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев стал лучшим рефери международного турнира «Великий Шелковый путь», прошедшего в Баку.

Кроме того, спортсменки из Мангистауской области завоевали девять медалей различного достоинства на республиканском турнире по боксу в городе Семей Абайской области.