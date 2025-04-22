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22.04.2025, 13:35

Эдгар Мамедов может стать самым молодым международным гроссмейстером в истории РК

Спорт 0 2 053 Наталья Вронская

Четырнадцатилетний шахматист из Актау Эдгар Мамедов может стать самым молодым международным гроссмейстером в истории Казахстана. Об этом Lada.kz сообщил руководитель шахматной школы «Дебют» Анвар Шайхымов.

Фото: Анвар Шайхымов / Facebook
Фото: Анвар Шайхымов / Facebook

По словам Анвара Шайхымова, 14-летний Эдгар Мамедов находится в шаге от звания самого юного международного гроссмейстера в истории Казахстана.

Так, шахматист набрал 7 очков из 9 на престижном турнире в Испании «IX Open Internacional Semana Santa San Vicente del Raspeig Costa Blanca 2025 A». В общем зачете он занял 11 место среди 541 участника из 61 страны. Таким образом, Эдгар Мамедов прошел турнир без поражений – 5 побед и 4 ничьи, включая ничью с легендарным гроссмейстером из Украины Василием Иванчуком.

Василий Иванчук и Эдгар Мамедов

Шахматист выполнил вторую норму международного гроссмейстера и существенно повысил рейтинг (2453 +17). Как отметил Анвар Шайхымов, осталась всего одна норма и достижение рейтинга 2500 – и Эдгар Мамедов войдет в историю как самый молодой международный гроссмейстер страны.

Судя по его стремительному росту, это вопрос недалекого времени. Поздравляем Эдгара, все шахматное сообщество Казахстана и всех магистаусцев с этим достижением!, - предвосхитил возможный рекорд руководитель школы.

Напомним, в 2024 году Эдгар Мамедов получил звание международного мастера на турнире в Менорке. Тогда же он завоевал титул чемпиона Азии по классическим шахматам.

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