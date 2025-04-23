Назначен президент Мангистауской областной федерации по футболу

Фото @moffaktau

Сегодня, 23 апреля, на странице федерации футбола Мангистауской области в Instagram появилась информация о назначении нового президента.

Президентом Мангистауской областной федерации футбола избран Марат Тулепбергенов. Поздравляем Марата Ходжабердиулы с новым положением! Мы уверены, что в будущем Вы внесете свой вклад в развитие футбола в Мангистауской области, - говорится в сообщении федерации.

О том, имеет ли новый президент федерации опыт в футболе или какие-либо спортивные достижения, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Мангистау назначен заместитель начальника управления физической культуры и спорта.