Боксеры из Мангистау завоевали шесть медалей на молодежных играх Казахстана

Спортсмены из Мангистауской области завоевали одну золотую и пять бронзовых медалей на VI молодежных играх Республики Казахстан по боксу. Об этом сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев, передает Lada.kz .

Фото предоставил Жарас Калимов

С 20 по 26 апреля в Кызылорде прошли VI молодежные игры Республики Казахстан по боксу. В соревнованиях участвуют около 500 спортсменов из всех областей страны.

Нашу область представляли воспитанники тренеров Галыма Беккулова, Ермека Джанабергенова, Асхада Камалова, Салыха Жантуреева, Жараса Калимова, Саламата Перниязова, Серика Жылкыбаева, Салауата Мырзабаева и Магжана Базарбая. От Мангистауской области на турнире работал судья IBA Аскар Ермаков.

В копилке сборной Мангистау одна золотая и пять бронзовых медалей.

Победителем VI молодежных игр Республики Казахстан по боксу стал Диас Аюпов. Спортсмен выступал в весовой категории свыше 92 кг. В ходе турнира боксер продемонстрировал отличную технику и уверенное преимущество над соперниками.

Бронзовыми призерами стали Сабина Абдулла (66 кг), Кинжал Яуметдин (51 кг), Ернур Дуйсенбай (63 кг), Рахметолла Ерекеш (71 кг) и Еролат Кунгратбаев (75 кг).

Наши ребята выступили достойно. Конечно, есть моменты, над которыми нужно работать. Я искренне благодарен областному управлению физической культуры и спорта, а также областной федерации бокса за всестороннюю поддержку. Отдельные слова благодарности хочу выразить президенту федерации бокса Аскарбеку Керелбаеву за его активный вклад в развитие бокса в регионе. Также хочу поблагодарить тренеров, которые самоотверженно трудятся, вкладывая душу в своих воспитанников и помогая им добиваться высоких результатов, - сказал тренер Жарас Калимов.

Напомним, спортсменки из Мангистауской области завоевали девять медалей различного достоинства на республиканском турнире по боксу в городе Семей Абайской области.