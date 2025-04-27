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27.04.2025, 10:25

Боксеры из Мангистау завоевали шесть медалей на молодежных играх Казахстана

Спорт 0 1 131 Лиана Рязанцева

Спортсмены из Мангистауской области завоевали одну золотую и пять бронзовых медалей на VI молодежных играх Республики Казахстан по боксу. Об этом сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев, передает Lada.kz.

Фото предоставил Жарас Калимов
Фото предоставил Жарас Калимов

С 20 по 26 апреля в Кызылорде прошли VI молодежные игры Республики Казахстан по боксу. В соревнованиях участвуют около 500 спортсменов из всех областей страны.

Нашу область представляли воспитанники тренеров Галыма Беккулова, Ермека Джанабергенова, Асхада Камалова, Салыха Жантуреева, Жараса Калимова, Саламата Перниязова, Серика Жылкыбаева, Салауата Мырзабаева и Магжана Базарбая. От Мангистауской области на турнире работал судья IBA Аскар Ермаков.

В копилке сборной Мангистау одна золотая и пять бронзовых медалей.

Победителем VI молодежных игр Республики Казахстан по боксу стал Диас Аюпов. Спортсмен выступал в весовой категории свыше 92 кг. В ходе турнира боксер продемонстрировал отличную технику и уверенное преимущество над соперниками.

Бронзовыми призерами стали Сабина Абдулла (66 кг), Кинжал Яуметдин (51 кг), Ернур Дуйсенбай (63 кг), Рахметолла Ерекеш (71 кг) и Еролат Кунгратбаев (75 кг).

Наши ребята выступили достойно. Конечно, есть моменты, над которыми нужно работать. Я искренне благодарен областному управлению физической культуры и спорта, а также областной федерации бокса за всестороннюю поддержку. Отдельные слова благодарности хочу выразить президенту федерации бокса Аскарбеку Керелбаеву за его активный вклад в развитие бокса в регионе. Также хочу поблагодарить тренеров, которые самоотверженно трудятся, вкладывая душу в своих воспитанников и помогая им добиваться высоких результатов, - сказал тренер Жарас Калимов.

Напомним, спортсменки из Мангистауской области завоевали девять медалей различного достоинства на республиканском турнире по боксу в городе Семей Абайской области. 

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