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28.04.2025, 14:50

Спортсмен из Актау завоевал две золотые медали на чемпионате Азии по силовым видам спорта

Спорт 0 2 173 Лиана Рязанцева

Спортсмен Александр Алексеев завоевал две золотые медали на Открытом чемпионате Азии по силовым видам спорта, который завершился 27 апреля в Караганде, передает Lada.kz.

Фото Александра Алексеева
Фото Александра Алексеева

Открытый чемпионат Азии по силовым видам спорта проходил с 25 по 27 апреля 2025 года в Караганде. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 6 стран.

В программу турнира были включены:
- троеборье и его отдельные движения;
- многоповторные тяги, жимы, подъемы на бицепс;
- стритлифтинг;
- армлифтинг;
- Hip Thrust;
- пауэрспорт и другие силовые виды спорта.

Спортсмен из Актау Александр Алексеев завоевал две золотые медали.

Я завоевал золотые медали среди любителей стритлифтинга в двух дисциплинах: в классическом двоеборье и классических подтягиваниях. Это были напряжённые соревнования, и каждая победа далась ценой упорных тренировок и полной самоотдачи. Особенно горжусь тем, что вместе команда Казахстана смогла занять первое место в общем командном зачёте. Это результат командного духа, поддержки и большой работы каждого участника, - рассказал Александр Алексеев.

Напомним, в 2024 году Александр Алексеев завоевал 12 золотых и одну серебряную медали по стритлифтингу на Кубке Европы «Strong Generation 4». А также установил семь мировых рекордов по силовым видам спорта.

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