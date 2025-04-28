Спортсмен из Актау завоевал две золотые медали на чемпионате Азии по силовым видам спорта

Спортсмен Александр Алексеев завоевал две золотые медали на Открытом чемпионате Азии по силовым видам спорта, который завершился 27 апреля в Караганде, передает Lada.kz .

Фото Александра Алексеева

Открытый чемпионат Азии по силовым видам спорта проходил с 25 по 27 апреля 2025 года в Караганде. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 6 стран.

В программу турнира были включены:

- троеборье и его отдельные движения;

- многоповторные тяги, жимы, подъемы на бицепс;

- стритлифтинг;

- армлифтинг;

- Hip Thrust;

- пауэрспорт и другие силовые виды спорта.

Спортсмен из Актау Александр Алексеев завоевал две золотые медали.

Я завоевал золотые медали среди любителей стритлифтинга в двух дисциплинах: в классическом двоеборье и классических подтягиваниях. Это были напряжённые соревнования, и каждая победа далась ценой упорных тренировок и полной самоотдачи. Особенно горжусь тем, что вместе команда Казахстана смогла занять первое место в общем командном зачёте. Это результат командного духа, поддержки и большой работы каждого участника, - рассказал Александр Алексеев.

Напомним, в 2024 году Александр Алексеев завоевал 12 золотых и одну серебряную медали по стритлифтингу на Кубке Европы «Strong Generation 4». А также установил семь мировых рекордов по силовым видам спорта.