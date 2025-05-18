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18.05.2025, 14:49

В Мангистау завершилась велогонка «Tour de Bozjyra»

Спорт 0 1 532 Ольга Максимова

Завершился двухдневный велотур «Tour de Bozjyra». Сегодня около 40 велосипедистов преодолели 35-километровый маршрут от спорткомплекса «Мангистау Арена» до тематического парка «TetysBlu», передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций. 

Велосипедисты. Фото: ЦОК
Велосипедисты. Фото: ЦОК

В мероприятии приняли участие как спортсмены-любители, так и профессионалы из разных регионов страны.

«Наша главная цель — развитие спорта и туризма в Мангистауской области. Поскольку этот вид спорта пока не получил широкого распространения в регионе, мы стремимся популяризировать его через подобные веломероприятия. В будущем планируется вывести это событие на международный уровень», — отметила Мадина Кыдырбаева, организатор тура.

Велогонка «Tour de Bozjyra» проводится уже третий год подряд. Спортсмен Дмитрий Казаков, участвующий в ней все три года, подчеркнул, что такие мероприятия должны проходить чаще.

«Мне 37 лет. Я занимаюсь велоспортом уже семь лет. Это мое увлечение. Я регулярно принимаю участие как в соревнованиях, так и в велопробегах. Подобные мероприятия помогают набраться опыта, учиться друг у друга и создать благоприятную среду. Кроме того, это способствует привлечению туристов в наш регион», — считает Дмитрий Казаков.

В первый день велотура 72 спортсмена преодолели 130-километровый маршрут от Жанаозена до Бозжыры.

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