Юные боксёры из Мангистау завоевали медали на международном турнире в Шымкенте

В Шымкенте 18 мая завершились международные соревнования по боксу. Спортсмены из Мангистауской области завоевали одну золотую и три бронзовые медали. Об этом сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев, передает Lada.kz .

Фото предоставил Руслан Бибуев

С 13 по 18 мая в Шымкенте прошел международный турнир по боксу «Shymkent Cup» среди юниоров 2011-2012 годов рождения. В соревнованиях участвовали порядка 150 спортсменов из всех регионов страны и Узбекистана.

В копилке сборной Мангистауской области одна золотая и три бронзовые медали.

«Золото» команде принес Темирлан Мухамедин в весовой категории до 33 килограммов.

Бронзовыми призерами стали Акназар Балтабай в весе до 35 килограммов, Абилмансур Жолдыбай в весовой категории до 37 килограммов и Сейфат Кенжебек в весе до 49 килограммов.

Наши ребята показали хороший бокс. Соперники были сильные, но наши спортсмены справились и показали характер. Конечно, ошибки были, будем работать над ними, разбирать и становиться лучше. Главное – это победа и уверенное выступление. Гордимся каждым, - сказал Руслан Бибуев.

Напомним, ранее мангистауские боксеры привезли шесть наград различного достоинства из Караганды.