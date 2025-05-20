Два спортсмена из Мангистау стали чемпионами Азии по гиревому спорту

В Бишкеке с 14 по 19 мая прошёл чемпионат Азии по гиревому спорту, на котором мангистауские спортсмены показали высокий уровень подготовки. Нартай Алтыбаев и Айдын Ахметов принесли региону две золотые медали, сообщает Lada.kz .

Фото Асхата Олжабаева

Оба атлета выступали в категории ветеранов, где уже четвёртый год подряд занимают первые места на чемпионатах Азии.

В весе до 73 килограммов первое место завоевал Нартай Алтыбаев, «золото» также взял Айдын Ахметов, выступивший в весе до 85 килограммов.

По словам старшего тренера Федерации гиревого спорта Мангистауской области Асхата Олжабаева, эти победы – результат многолетней работы, дисциплины и верности спорту. Казахстанская сборная продолжает достойно представлять страну на международной арене.

Отмечается, что ранее спортсмены трижды поднимались на высшую ступень пьедестала чемпионатов мира среди ветеранов.

Нартай Алтыбаев и Айдын Ахметов являются мастерами спорта международного класса.

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