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23.05.2025, 21:51

Кто стал главой футбольного клуба «Каспий» в Актау

Спорт 0 1 344 Сергей Кораблев

Новым руководителем футбольного клуба «Каспий» стал ранее временно исполняющий обязанности главы ФК «Каспий» Нуртас Кургулин, сообщает Lada.kz.

Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»
Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»

Решение о назначении Нуртаса Кургулина главой «Каспия» было принято конкурсной комиссией.

Исполняющий обязанности руководителя областного управления физической культуры и спорта Канат Мангубаев пожелал новому руководителю успехов и обозначил ключевые задачи на ближайшее будущее. 

Канат Мангубаев отметил, что его назначение открывает новый этап в развитии футбольного клуба «Каспий».

Нуртас Кургулин родился 20 сентября 1986 года в Таразе. Он имеет два высших образования: в 2007 году окончил Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности «Таможенное дело», а в 2009 году завершил обучение по специальности «Физическая культура и спорт».

Футбольную карьеру он начал в 2003 году в клубе «Жамбыл», затем выступал за «Тараз», «Астану» и «Тобыл». Завершив карьеру игрока, Нуртас Кургулин посвятил себя развитию и управлению футбольными структурами.

Среди его управленческого опыта – работа спортивным директором в клубах «Ігілiк» и «Тараз», а также заместителем директора ФК «Сункар» в Каратау.

О том, какие ключевые шаги для дальнейшего роста футбола в регионе нужно предпринять и как он развивается в целом, читайте в материале Lada.kz.

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