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25.04.2025, 18:01

Проблему отсутствия крытого манежа в Актау озвучили футболисты

Спорт 0 442 Сергей Кораблев

Какие ключевые шаги для дальнейшего роста футбола в регионе нужно предпринять и как он развивается в целом, в материале Lada.kz.

Фото предоставили в ФК «Каспий»
Фото предоставили в ФК «Каспий»

В честь Дня казахстанского футбола корреспондент Lada.kz узнал о текущих успехах и главных задачах ФК «Каспий», побеседовав с временно исполняющим обязанности руководителя ФК «Каспий» Нуртасом Кургулиным.

О развитии футбола в регионе

По словам временно исполняющего обязанности руководителя ФК «Каспий» Нуртаса Кургулина, важным шагом в развитии футбола в области стало возрождение второй лиги, а также активное участие юных футболистов «Каспия» во всех возрастных категориях QJ лиги.

Как вы знаете, трудности есть, но благодаря поддержке руководства региона все вопросы удаётся решать, - отметил временно исполняющий обязанности руководителя клуба.

О проблемах и нуждах

По мнению Нуртаса Кургулина, среди главных задач – улучшение футбольной инфраструктуры и строительство крытого манежа в Актау.

Наш климат не позволяет тренироваться на открытых полях летом и зимой. Это серьезная проблема. Также наблюдается нехватка квалифицированных специалистов, но мы в клубе поддерживаем местные кадры, помогаем с обучением и повышением квалификации, - рассказал он.

О юных талантах

Говоря о будущем футбола, директор отметил, что в регионе много одаренных ребят.

Талантливых игроков у нас хватает, нужно лишь раскрыть их потенциал. Уверен, что у каждого из них есть шанс заявить о себе, - сказал он.

ФК «Каспий» продолжает работать над развитием футбола и воспитывать плеяду новых чемпионов.

Стоит отметить, что в третьем туре Первой лиги «Каспий» обыграл команду «Оңтүстік» со счетом 3:1.

В рамках второго тура Первой лиги «Каспий» встретился с командой «Жетысай» и в последние минуты второго тайма успешно атаковал ворота противников.

Ранее «Каспий» одержал уверенную победу в матче первого тура над алматинским «Акасом».

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