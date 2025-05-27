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27.05.2025, 17:38

Бибисара Асаубаева получит звание гроссмейстера

Спорт 0 793 Ольга Максимова

В Шардже (ОАЭ) 26 мая завершился чрезвычайно сильный по составу шахматный турнир – Sharjah Masters International Chess Championship 2025, по итогам которого Бибисара Асаубаева получит высшее звание мастера, передает Lada.kz.

Фото: КФШ
Фото: КФШ

В соревновании Sharjah Masters International Chess Championship 2025 приняли участие 64 гроссмейстера и 17 международных мастеров, рейтинг участников – от 2453 до 2771.

Бибисара Асаубаева показала лучший результат среди женщин, обойдя на очко китаянку Чжу Цзиньэр (2541), победительницу женского Гран-при сезона-2024-25, и на полтора – Дивью Дешмух (2469), победительницу шахматной Олимпиады-2024 в составе сборной Индии.

Таким образом, 21-летняя Бибисара Асаубаева выполнила все необходимые для присвоения гроссмейстерского звания условия. Официально утверждение звания состоится на ближайшем заседании Президентского совета ФИДЕ (2025 2nd FIDE Council), Бибисара станет второй после Жансаи Абдумалик обладательницей этого звания в женских шахматах, уточняет Казахстанская федерация шахмат. 

Напомним, ранее 14-летний шахматист из Актау стал самым юным гроссмейстером в истории Казахстана.

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