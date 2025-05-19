14-летний шахматист из Актау стал самым юным гроссмейстером в истории Казахстана

Эдгар Мамедов из Актау был официально признан международным гроссмейстером (GM) на супертурнире «Sharjah Masters International Chess Championship 2025 – A». Таким образом, он стал самым юным шахматистом с почетным титулом в истории Казахстана, сообщает Lada.kz .

Фото Анвара Шайхымова

В возрасте 14 лет Эдгар Мамедов стал самым молодым гроссмейстером в истории Казахстана, а также первым гроссмейстером из Мангистауской области.

Перед турниром у спортсмена уже было три гроссмейстерских балла и рейтинг ФИДЕ 2492 – не хватало лишь 8 пунктов. Уверенное выступление на престижном турнире в Шардже позволило ему преодолеть заветную планку в 2500 и войти в элиту мировых шахмат.

Руководитель шахматной школы «Дебют» Анвар Шайхымов поблагодарил тех, кто с самого начала поддерживал Эдгара.

Особая благодарность Мендешу Салихову, Аббату Урисбаеву, Нурбеку Карабале – именно они первыми поверили в его талант. Большое спасибо президенту Федерации шахмат Казахстана Тимуру Турлову за поддержку, а также областному акимату, управлению спорта и Канату Мангубаеву за помощь на всех этапах. История Эдгара – это вдохновение для тысяч молодых шахматистов по всей стране. Казахстан гордится своим юным чемпионом, - поделился Анвар Шайхымов.

Напомним, о том, что Эдгар Мамедов может стать самым молодым международным гроссмейстером в истории РК стало известно в апреле текущего года.