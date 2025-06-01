Боксеры из Актау триумфально выступили на зональном турнире

Фото призеров турнира. Фото спортсменов

В турнире, который прошел с 29 по 31 мая в Актобе, были представлены шесть актауских боксеров, и почти всем удалось завоевать «золото». Тренеры команды – Жарас Калимов и Канат Коптлеуов.

Золотых медалей удостоились Мерген Салтанат (52 кг), Алтынай Темиржанова (54 кг), Саян Тангирберген (56 кг), Наила Фаталиева (57 кг) и Айбек Абзалұлы (64 кг). Серебряную награду завоевал Әділет Абдуллаев (75 кг).

Организаторы выражают огромную благодарность федерации РК по профессиональному боксу за отличную организацию турнира. Отдельные слова признательности Алмату Джакиеву, Бекету Айналиеву и Куанышу Лукпанову за их вклад в проведение соревнований.

Финал соревнований после завершения всех отборочных этапов пройдет в августе в Актау. В рамках финала состоится вручение поясов победителям. Также ожидается финал «WBC Amateur Turksoy», который пройдет осенью в Узбекистане.

Для справки

«WBC Amateur Turksoy» – это серия соревнований по боксу среди юных боксеров, организованная совместно с Международной организацией тюркских государств (ТЮРКСОЙ) и Всемирным боксерским советом (WBC). В этих соревнованиях принимают участие боксеры из тюркских стран, таких как Казахстан, Узбекистан, Турция и другие. Цель турнира - развитие бокса в тюркском мире и выявление молодых талантов. Впервые чемпионские пояса «WBC Amateur Turksoy» были разыграны в Туркестане осенью 2024 года. Соревнования проводились среди боксеров в возрасте 15-16 лет.

Напомним, ранее юные боксеры из Мангистауской области завоевали медали на международном турнире в Шымкенте.