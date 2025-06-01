18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.81
578.59
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.06.2025, 09:52

Боксеры из Актау триумфально выступили на зональном турнире

Спорт 0 1 431 Сергей Кораблев

Актауские боксеры выиграли зональный турнир «WBC Amateur Kazakhstan» дивизиона Запад, проводимого в рамках международного турнира «WBC Amateur Turksoy», сообщает Lada.kz.

Фото призеров турнира. Фото спортсменов
Фото призеров турнира. Фото спортсменов

В турнире, который прошел с 29 по 31 мая в Актобе, были представлены шесть актауских боксеров, и почти всем удалось завоевать «золото». Тренеры команды – Жарас Калимов и Канат Коптлеуов.

Золотых медалей удостоились Мерген Салтанат (52 кг), Алтынай Темиржанова (54 кг), Саян Тангирберген (56 кг), Наила Фаталиева (57 кг) и Айбек Абзалұлы (64 кг). Серебряную награду завоевал Әділет Абдуллаев (75 кг).

Организаторы выражают огромную благодарность федерации РК по профессиональному боксу за отличную организацию турнира. Отдельные слова признательности Алмату Джакиеву, Бекету Айналиеву и Куанышу Лукпанову за их вклад в проведение соревнований.

Финал соревнований после завершения всех отборочных этапов пройдет в августе в Актау. В рамках финала состоится вручение поясов победителям. Также ожидается финал «WBC Amateur Turksoy», который пройдет осенью в Узбекистане.

Для справки

«WBC Amateur Turksoy» – это серия соревнований по боксу среди юных боксеров, организованная совместно с Международной организацией тюркских государств (ТЮРКСОЙ) и Всемирным боксерским советом (WBC). В этих соревнованиях принимают участие боксеры из тюркских стран, таких как Казахстан, Узбекистан, Турция и другие. Цель турнира - развитие бокса в тюркском мире и выявление молодых талантов. Впервые чемпионские пояса «WBC Amateur Turksoy» были разыграны в Туркестане осенью 2024 года. Соревнования проводились среди боксеров в возрасте 15-16 лет.

Напомним, ранее юные боксеры из Мангистауской области завоевали медали на международном турнире в Шымкенте.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!