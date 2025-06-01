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01.06.2025, 14:33

Боксер из Мангистау завоевал «золото» на международном турнире

Спорт 0 2 108 Сергей Кораблев

Победителем престижного международного турнира стал мангистауский боксер Акжол Абдихан, сообщает Lada.kz.

Фото предоставил Руслан Бибуев
Фото предоставил Руслан Бибуев

Турнир, посвященный памяти Героя Советского Союза, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. прошел с 26 по 30 мая в Алматы. Соревнования собрали сильнейших спортсменов.

В весовой категории до 80 килограммов отличился боксер из Мангистауской области Акжол Абдихан, завоевавший золотую медаль. Он продемонстрировав высокий класс и несгибаемую волю к победе.

Как сообщил судья международной категории IBA (три звезды), член судейской комиссии Республики Казахстан, мастер спорта по боксу Руслан Бибуев, Акжол обладает большими перспективами в профессиональном боксе. В настоящее время он выступает под эгидой промоутерской компании «Adal Promotions».

Спортсмену 24 года. Его первый тренер – Батырбек Жайлаубаев. Сейчас он занимается под руководством заслуженного тренера РК Марата Джакиева.

Мы надеемся, что на чемпионате Казахстана, который состоится в конце года, наши спортсмены, включая Акжола, вновь покажут отличные результаты и прославят Мангистаускую область на всю страну, - поделился Руслан Бибуев.

 Ранее боксеры региона выиграли зональный турнир «WBC Amateur Kazakhstan» дивизиона Запад, проводимого в рамках международного турнира «WBC Amateur Turksoy».

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