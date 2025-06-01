Боксер из Мангистау завоевал «золото» на международном турнире

Фото предоставил Руслан Бибуев

Турнир, посвященный памяти Героя Советского Союза, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. прошел с 26 по 30 мая в Алматы. Соревнования собрали сильнейших спортсменов.

В весовой категории до 80 килограммов отличился боксер из Мангистауской области Акжол Абдихан, завоевавший золотую медаль. Он продемонстрировав высокий класс и несгибаемую волю к победе.

Как сообщил судья международной категории IBA (три звезды), член судейской комиссии Республики Казахстан, мастер спорта по боксу Руслан Бибуев, Акжол обладает большими перспективами в профессиональном боксе. В настоящее время он выступает под эгидой промоутерской компании «Adal Promotions».

Спортсмену 24 года. Его первый тренер – Батырбек Жайлаубаев. Сейчас он занимается под руководством заслуженного тренера РК Марата Джакиева.

Мы надеемся, что на чемпионате Казахстана, который состоится в конце года, наши спортсмены, включая Акжола, вновь покажут отличные результаты и прославят Мангистаускую область на всю страну, - поделился Руслан Бибуев.

Ранее боксеры региона выиграли зональный турнир «WBC Amateur Kazakhstan» дивизиона Запад, проводимого в рамках международного турнира «WBC Amateur Turksoy».