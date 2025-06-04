Сменился глава ДЮСШ имени Шокыра Болтекулы

Фото управления физической культуры и спорта Мангистауской области

На должность главы ДЮСШ имени Шокыра Болтекулы назначен Азамат Ахмедов.

Азамат Ахмедов родился в 1992 году. Имеет высшее образование. В 2015 году окончил Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Шахмардана Есенова в Актау по специальности «Юрист», а также получил второе высшее образование по специальности «Физическая культура и спорт» в том же ВУЗе.

Трудовую деятельность начал в мае 2015 года в канцелярском отделе суда Мангистауской области, где проработал до августа 2015 года.

В 2015 году – специалист в Молодежном ресурсном центре Мангистауской области.

В 2018 году занимал должность руководителя отдела по связям со СМИ в вышеуказанном центре.

В 2019 году начал работу в специализированной детско-юношеской спортивной школе «Жас Батыр» в Актау: был методистом по учебной части, в 2019-2020 годах – заведующим хозяйственным отделом, а затем – заместителем руководителя по учебной части.

С 2021 по 2025 год работал тренером по самбо в спортивной школе «Жас Батыр».

С 2020 года является вице-президентом Федерации полноконтактного рукопашного боя Мангистауской области.

С 2025 года занимал должность заместителя руководителя специализированной ДЮСШ «Жас Батыр».

Азамат Ахмедов является мастером спорта РК по боевому самбо. Ообладатель 1-го места на чемпионате РК по рукопашному бою в 2010 году.

В 2019, 2020 и 2021 годах становился чемпионом ряда республиканских и международных турниров по боевому самбо.

В 2022 году – победитель чемпионата Мангистауской области.

В 2022 году – чемпион Кубка Республики Казахстан по боевому самбо.

Награды:

в 2015 году награжден благодарственным письмом Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева;

в 2021 году получил благодарственное письмо от акима Актау;

в 2022 году отмечен благодарственным письмом от акима Мангистауской области;

в 2023 году награжден почетной грамотой акима Актау;

в 2024 году удостоен награды «Лучший тренер» отделения по самбо спортивной школы «Жас Батыр».

Напомним, ранее должность главы школы занимал Айбек Жанболатулы.