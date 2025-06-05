В Мангистау назначен новый глава специализированной ДЮСШ по казакша курес и дзюдо

Новым руководителем КГУ «Мангистауская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по казкша курес и дзюдо» назначен Жаксылык Меретжанов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления физической культуры и спорта, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы управления физической культуры и спорта Мангистауской области

Жаксылык Меретжанов родился 3 апреля 1993 года в Жанаозене. В период с 2000 по 2009 год обучался в общеобразовательной школе в Актау и получил среднее образование. С 2009 по 2013 год обучался в Политехническом колледже. В том же году поступил в Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов в Шымкенте, который окончил в 2016 году, получив высшее образование по специальности «Физическая культура и спорт».

Трудовую деятельность Жаксылык Меретжанов начал в ноябре 2012 года с должности тренера по казакша курес в детско-юношеской спортивной школе по дзюдо и казакша курес. Обладая значительным опытом в сфере спорта, он воспитал множество талантливых молодых спортсменов, добившихся высоких результатов на областных, республиканских и международных соревнованиях. Его воспитанники становились призёрами различных международных турниров, проходивших в Армении, Грузии, Азербайджане и Казахстане, - сообщает управление спорта.

С 2016 по 2023 год Жаксылык Меретжанов работал старшим тренером сборной команды Мангистауской области. До назначения занимал должность заместителя руководителя по учебной работе в КГУ «Мангистауская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по казакша курес и дзюдо».

Напомним, накануне сменился глава ДЮСШ имени Шокыра Болтекулы. На должность назначен Азамат Ахмедов.