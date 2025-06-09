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09.06.2025, 14:19

Спортсмены из Актау завоевали 17 медалей на республиканском турнире по ашихара-каратэ

Спорт 0 888 Лиана Рязанцева

В минувшее воскресенье, 8 июня, в Астане завершился республиканский турнир «Astana Open III» по ашихара-каратэ AIKO. В копилке сборной Актау семь золотых, три серебряных и семь бронзовых медалей. Подробности Lada.kz рассказал директор федерации Ashihara Karate Мангистауской области Дмитрий Печкин. 

 

Фото предоставили в ОО «Федерация ASHIHARA KARATE» Мангистауской области
Фото предоставили в ОО «Федерация ASHIHARA KARATE» Мангистауской области

Вчера, 8 июня, в столице прошёл очередной открытый турнир «Astana Open III», в котором почти 500 участников боролись за титул чемпиона Астаны с утра и до позднего вечера. Спортивную честь Актау в составе сборной защищали 17 бойцов (новички и опытные). Сборную Актау представляли воспитанники двух тренеров: бранч-чифа Ашихара Киокай Андрея Шорина и директора федерации Ашихара каратэ Мангистауской области AIKO Дмитрия Печкина.

Своими впечатлениями поделился директор ОО «Федерация Ashihara Karate Мангистауской области» Дмитрий Печкин.

«Дети были настроены на победу, и в итоге все ребята вернулись с медалями разного достоинства, каждый стал призёром! В очередной раз наши ученики доказали свою конкурентоспособность, подтвердили звания чемпионов, а некоторые, даже впервые участвуя в таких соревнованиях, вернулись с наградами. Умение проявить силу воли и контроль эмоций – важное качество спортсмена. Надежды своих тренеров они оправдали, и вся проведённая работа по подготовке прошла не зря».

Золотые медали завоевали:

  • Нуралы Абдыашим, возрастная категория 8-9 лет;
  • Нурбулат Нурым, возрастная категория 8-9 лет;
  • Милана Пискунова, возвратная категория 8-9 лет;
  • Бейбарыс Бiтiм, возрастная категория 8-9 лет;
  • Ералы Абдыашим, возрастная категория 10-11 лет;
  • Адил Бурибек, возрастная категория 12-13 лет;
  • Алина Пискунова, возрастная категория 16-17 лет.

Серебряные медали завоевали:

  • Амир Кушалиев, возрастная категория 6-7 лет;
  • Алихан Кылышбек, возрастная категория 10-11 лет;
  • София Пасенова, возрастная категория 16-17 лет.

«Бронза» досталась:

  • Адильхан Нысанбай, возрастная категория 4-5 лет;
  • Тамерлан Максут, возрастная категория 8-9 лет;
  • Алихан Ермекбаев, возрастная категория 8-9 лет;
  • Амирхан Мамырбек, возрастная категория 8-9 лет;
  • Лиза Сайдамирова, возрастная категория 10-11 лет;
  • Алдияр Муса, возрастная категория 10-11 лет;
  • Ахан Саттар, возрастная категория 10-11 лет.

Напомним, ранее каратисты из Актау взяли «бронзу» на республиканском турнире в Таразе. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
GuF
GuF
Дима молодец ,успехов тебе и ребятам!
09.06.2025, 09:55
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