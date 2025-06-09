Спортсмены из Актау завоевали 17 медалей на республиканском турнире по ашихара-каратэ

В минувшее воскресенье, 8 июня, в Астане завершился республиканский турнир «Astana Open III» по ашихара-каратэ AIKO. В копилке сборной Актау семь золотых, три серебряных и семь бронзовых медалей. Подробности Lada.kz рассказал директор федерации Ashihara Karate Мангистауской области Дмитрий Печкин.
Вчера, 8 июня, в столице прошёл очередной открытый турнир «Astana Open III», в котором почти 500 участников боролись за титул чемпиона Астаны с утра и до позднего вечера. Спортивную честь Актау в составе сборной защищали 17 бойцов (новички и опытные). Сборную Актау представляли воспитанники двух тренеров: бранч-чифа Ашихара Киокай Андрея Шорина и директора федерации Ашихара каратэ Мангистауской области AIKO Дмитрия Печкина.
Своими впечатлениями поделился директор ОО «Федерация Ashihara Karate Мангистауской области» Дмитрий Печкин.
«Дети были настроены на победу, и в итоге все ребята вернулись с медалями разного достоинства, каждый стал призёром! В очередной раз наши ученики доказали свою конкурентоспособность, подтвердили звания чемпионов, а некоторые, даже впервые участвуя в таких соревнованиях, вернулись с наградами. Умение проявить силу воли и контроль эмоций – важное качество спортсмена. Надежды своих тренеров они оправдали, и вся проведённая работа по подготовке прошла не зря».
Золотые медали завоевали:
Серебряные медали завоевали:
«Бронза» досталась:
Напомним, ранее каратисты из Актау взяли «бронзу» на республиканском турнире в Таразе.
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