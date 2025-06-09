Впервые в Актау: чемпионат Казахстана по пляжному самбо соберёт 250 спортсменов со всей страны

С 10 по 12 июня на городском пляже №1 в Актау пройдёт чемпионат Казахстана по пляжному самбо. В масштабном спортивном событии примут участие порядка 250 борцов из трёх городов и девяти областей страны, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

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Соревнования станут отборочным этапом на чемпионат мира, который состоится в августе в Сингапуре. Мангистаускую область представят 32 спортсмена.

По словам организатора турнира Сунгата Жубаткана, поединки будут проходить ежедневно с 16:00 часов на протяжении трёх дней. Официальное открытие состоится 10 июня в 20:00 часов и будет сопровождаться концертной программой.

Для зрителей, участников и судей созданы все условия для комфортного пребывания. Мы надеемся, что этот чемпионат станет спортивным праздником для всего региона, - отметил он.

Государственный тренер федерации самбо РК Асылбек Какенов подчеркнул, что пляжное самбо, в отличие от классического, проходит на песке, и такие турниры способствуют не только развитию спорта, но и продвижению внутреннего туризма.

Это первые соревнования подобного уровня в Мангистау. Мы уверены, что они повысят интерес к самбо в регионе, - сказал Какенов.

Главный судья Ербол Толегенов заверил, что чемпионат пройдёт в честной и конкурентной борьбе.

«Участники готовы. Мы ожидаем зрелищные поединки и честное судейство. Пусть победит сильнейший!».

Ранее Lada.kz сообщала о том, что спортсмены из Актау завоевали 17 медалей на республиканском турнире по ашихара-каратэ. Подробности по ссылке.