11-летняя тяжелоатлетка из Актау завоевала бронзу на чемпионате страны

Юная спортсменка Эвелина Огай стала бронзовой призеркой чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2011 года рождения и моложе, сообщает Lada.kz .

Фото предоставил тренер Тимур Джамбиров

Соревнования проходили с 5 по 12 июня в Атырау и собрали более 400 участников из всех 17 областей страны, а также из Астаны, Алматы и Шымкента.

Эвелина Огай выступала в весовой категории до 71 килограмма. В упражнении «рывок» она подняла 39 килограммов, в «толчке» – 48 килограммов. Общая сумма двух упражнений составила 87 килограммов, что позволило ей опередить ближайшую соперницу на 2 килограмма и завоевать бронзовую медаль.

Только за счет характера и упорства ей удалось вырвать эту медаль, - отметил старший тренер сборной Мангистауской области Тимур Джамбиров, под руководством которого Эвелина Огай тренируется с сентября 2024 года.

Тренер также подчеркнул, что тяжелая атлетика является олимпийским видом спорта и входит в число приоритетных направлений в развитии спорта региона.

Он выразил благодарность управлению физической культуры и спорта Мангистауской области, а также ДЮСШ «Мангистау Арена» за поддержку.

Напомним, ранее спортсмены из нашего региона стали обладателями 13 медалей Международного Гран При турнира по кекушинкай каратэ.