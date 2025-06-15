Теннисист из Актау взял «серебро» на международном турнире

Балкан Нурдаулет и Роберт Каминский. Фото предоставил личный тренер Берекет Жанибеков

Международный турнир «ITF Shymkent Juniors 30» среди игроков до 18 лет проходил с 9 до 15 июня в Шымкенте.



Наш теннисист выступил в парном разряде вместе с партнером из Алматы Робертом Каминским.

Финальный матч оказался напряженным, казахстанско-узбекский дуэт Акмал Абдуллаев и Михаил Мищенко победил с минимальным перевесом в два очка.

Балкану Нурдаулету всего 14 лет, теннисом занимается с 5-летнего возраста. Сейчас он тренируется в академии «Team Kazakhstan».

Впереди новые вершины, мы уже вылетели в Грузию для участия сразу в двух международных чемпионатах, - говорит личный тренер Берекет Жанибеков.

Напомним, Балкан Нурдаулет стал серебряным призером в парном разряде в Европе.