Юные спортсмены из Мангистау завоевали медали на республиканском турнире в Шымкенте

С 13 июня в Шымкенте проходит республиканский турнир Shymkent Open Cup 2025 по рукопашному бою среди взрослых, юношей и подростков, в ходе которого мангистаусцы взяли семь медалей различного достоинства, передает Lada.kz.
Как сообщили в региональном управлении физической культуры и спорта, в соревнованиях приняли участие спортсмены со всего Казахстана.
Мангистауские атлеты достойно представили регион и заняли призовые места с золотой, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями.
Среди них:
Турнир завершится сегодня, 16 июня.
Напомним, ранее спортсмены из нашего региона взяли 13 медалей ЧРК по муай-тай.
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