Юные спортсмены из Мангистау завоевали медали на республиканском турнире в Шымкенте

С 13 июня в Шымкенте проходит республиканский турнир Shymkent Open Cup 2025 по рукопашному бою среди взрослых, юношей и подростков, в ходе которого мангистаусцы взяли семь медалей различного достоинства, передает Lada.kz.

Фото: Instagram / @sport_zhuldyzdary

Как сообщили в региональном управлении физической культуры и спорта, в соревнованиях приняли участие спортсмены со всего Казахстана.

Мангистауские атлеты достойно представили регион и заняли призовые места с золотой, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

Среди них:

Ислам Зуфаров (12-13 лет), весовая категория до 38 кг – 1 место;

Акназар Нурсултанулы (8-9 лет), до 24 кг – 2 место;

Толеби Нурсултанулы (10-11 лет), до 42 кг – 2 место;

Нурали Нуктенов (10-11 лет), до 46 кг – 2 место;

Ислам Гусейнов (14-15 лет), до 48 кг – 2 место;

Эмирхан Каирбек (12-13 лет), свыше 67 кг – 3 место;

Абылкаир Хасан (12-13 лет), свыше 67 кг – 3 место.

Турнир завершится сегодня, 16 июня.

Напомним, ранее спортсмены из нашего региона взяли 13 медалей ЧРК по муай-тай.