Бекзад Нурдаулетов представит Казахстан на Кубке мира по боксу

Наш земляк Бекзад Нурдаулетов будет защищать спортивную честь Казахстана на Кубке мира по боксу среди мужчин и женщин в Астане, сообщает Lada.kz .

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan/

По информации федерации бокса Мангистауской области, с 30 июня по 6 июля в столице состоится один из самых ожидаемых турниров года – Кубок мира по боксу среди мужчин и женщин.

В числе участников – более 300 сильнейших боксеров из 31 страны мира.

Бекзад Нурдаулетов будет выступать в весовой категории до 85 килограммов.

Стоит отметить, опытный спортсмен уже не раз доказывал свое мастерство на международной арене. В 2019 году завоевал титул чемпиона мира по боксу в своем весе. В 2024 году Бекзад Нурдаулетов взял «золото» чемпионата Азии.