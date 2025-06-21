Борец из Актау взял «золото» чемпионата Азии

Спортсмен из Актау Майис Алиев одержал победу на молодежном чемпионате Азии по вольной борьбе (U-23) во Вьетнаме, сообщает Lada.kz .

Фото предоставил вице-президент федерации борьбы Абай Смагулов

В конце мая Майис Алиев выиграл кубок Казахстана в Астане, что позволило ему попасть в состав национальной сборной и выступить на молодежном чемпионате Азии по вольной борьбе в возрастной категории до 23 лет, который проходит с 18 по 26 июня во Вьетнаме.

Он представил страну в весовой категории до 70 килограммов. На пути к золоту Майис Алиев последовательно победил соперников из Монголии, Узбекистана и Кыргызстана, продемонстрировав высочайший уровень мастерства и боевого духа.

Теперь же Майис Алиев будет представлять Казахстан на чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Хорватии.

За оказанную поддержку вице-президент федерации борьбы Абай Смагулов благодарит руководство областного управления физической культуры и спорта, Мангистаускую областную школу высшего спортивного мастерства, центр подготовки олимпийского резерва, спортивную школу «Сауле» и всех тренеров за вклад в подготовку чемпиона.

Напомним, в 2024 году Майис Алиев завоевал титул чемпиона РК по вольной борьбе.