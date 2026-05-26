Борец из Мангистау Майис Алиев стал чемпионом Азии

Борец вольного стиля из Мангистауской области Майис Алиев завоевал золотую медаль молодежного чемпионата Азии по борьбе (U23), который проходит в Дананге (Вьетнам), сообщает Lada.kz .

В финальной схватке весовой категории до 70 килограммов спортсмен из Мангистауской области встретился с представителем Кыргызстана Залкарбеком Табалдиевым – бронзовым призером чемпионата Азии U20 2025 года. Поединок стал одним из самых зрелищных на турнире и завершился победой казахстанца со счетом 10:8.

На пути к золотой медали Майис Алиев провел несколько уверенных схваток. В четвертьфинале он одолел иорданского борца Заида Меслаха со счетом 9:2, а в полуфинале оказался сильнее представителя Монголии Анха Ердена Алтангереля – 4:1.

Тренерский штаб и спортивное сообщество региона поздравили спортсмена с победой.

К этому чемпионату мы готовились очень серьёзно. За каждой такой победой стоит огромная работа не только самого спортсмена, но и всей команды тренеров, а также Федерации борьбы Мангистауской области. Когда на соревнованиях такого уровня чувствуешь поддержку, появляется ещё больше мотивации работать упорнее и добиваться новых результатов. Отдельно хочется поблагодарить руководителя спорта региона Каната Мангубаева за доверие и поддержку. Сейчас будем готовиться к достижению следующей большой цели – чемпионату мира. От всей души поздравляем Майиса Алиева с завоеванием звания чемпиона Азии 2026 года! Это огромная гордость для всего Казахстана и нашей области. Его труд, сила воли и упорство прославили страну на международной арене, - отметил тренер борца Роман Ахмедханов.

Сегодня Майиса Алиева называют одним из самых перспективных казахстанских борцов вольного стиля. В феврале этого года на престижном турнире в Тиране представитель Мангистауской области громко заявил о себе, победив бронзового призера Олимпийских игр-2024 Ислама Дудаева.

Для спортсмена это уже не первый крупный международный успех. В прошлом году Алиев выиграл чемпионат Азии U23, который также проходил во Вьетнаме – в городе Вунгтау.

В 2024 году Майис Алиев завоевал титул чемпиона РК по вольной борьбе.