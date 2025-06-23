Теннисный триумф: спортсмен из Актау взял «золото» на европейском турнире

Фото предоставил личный тренер Берекет Жанибеков

Международный турнир «Sio Cup 2025 – Tennis Europe» среди игроков до 14 лет проходил с 16 по 22 июня в Телави (Грузия).

Нурдаулет Балкан выступил в парном разряде. Его напарником стал соотечественник Аскар Амир из Алматы.

Они провели 4 матча. Финальный оказался самым напряженным и сложным, где было сыграно три сета: первый проигран со счетом 3:6, во втором одержана победа - 6:3. В третьем сете сыграли супер тай-брейк, в котором выиграли со счетом 10:4.

Нурдаулет и его напарник Амир играют в паре уже не в первый раз и хорошо понимают друг друга, это сыграло важную роль в победе, - говорит личный тренер нашего теннисиста Берекет Жанибеков.

Напомним, на международном турнире «ITF Shymkent Juniors 30» Нурдаулет Балкан в парном разряде взял «серебро».