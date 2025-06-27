Боксеры из Мангистау завоевали две медали на международном турнире

Спортсмены из Мангистауской области завоевали одно золотую и одну бронзовую медали на международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. Об этом сообщил Lada.kz мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев.

Фото предоставил Руслан Бибуев

С 20 по 27 июня в Таразе проходил турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. В соревнованиях приняли участие 260 спортсменов из всех областей Казахстана, а также из Узбекистана, Киргизии, Омана и Соединённых Штатов Америки.

Нашу область представляли воспитанники тренеров Ерболата Козыбаева и Рысбека Дулатова.

В копилке сборной Мангистау две медали: золотая и бронзовая.

Дарын Тасмуханбетов завоевал «золото» турнира, успешно провёл три боя и с честью одержал победу над каждым из своих соперников. Он показал высокий уровень подготовки, выдержку и настоящий спортивный дух. Расул Халиф также достойно выступил и занял почётное третье место, продемонстрировав упорство и волю к победе, - рассказал Руслан Бибуев.

Ранее сообщалось, что наш земляк Бекзад Нурдаулетов будет защищать спортивную честь Казахстана на Кубке мира по боксу в Астане.