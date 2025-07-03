«Каспий» ждет болельщиков на матче в Актау

Футболисты «Каспия» примут алматинский «Кайрат-Жастар», сообщает Lada.kz.
Футбольный клуб «Каспий» проведет матч 12-го тура Первой лиги Казахстана на домашнем поле против команды «Кайрат-Жастар» – фарм-клуб алматинского «Кайрата».
На данный момент «Каспий» уверенно лидирует в турнирной таблице с 30 очками и продолжает борьбу за повышение в классе. Предстоящая игра станет важным шагом.
Приглашаются все любители футбола, чтобы поддержать команду и насладиться захватывающим матчем.
Игра пройдет в пятницу, 4 июля, в 19:00 часов на стадионе спортивного комплекса «BS Arena» в 40 микрорайоне.
Вход свободный.
Напомним, ранее в Актау «Каспий» устроил голевую феерию.
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