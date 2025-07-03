«Каспий» ждет болельщиков на матче в Актау

Фото футбольного клуба «Каспий»

Футбольный клуб «Каспий» проведет матч 12-го тура Первой лиги Казахстана на домашнем поле против команды «Кайрат-Жастар» – фарм-клуб алматинского «Кайрата».

На данный момент «Каспий» уверенно лидирует в турнирной таблице с 30 очками и продолжает борьбу за повышение в классе. Предстоящая игра станет важным шагом.

Приглашаются все любители футбола, чтобы поддержать команду и насладиться захватывающим матчем.

Игра пройдет в пятницу, 4 июля, в 19:00 часов на стадионе спортивного комплекса «BS Arena» в 40 микрорайоне.

Вход свободный.

Напомним, ранее в Актау «Каспий» устроил голевую феерию.