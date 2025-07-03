Ученик NIS в Актау получил путёвку на Международную олимпиаду по искусственному интеллекту

Ученик Назарбаев Интеллектуальной школы Актау Султанбек Сары примет участие в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI 2025), которая пройдёт в этом году в Пекине (Китай), передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото пресс-службы NIS Актау

Так, 12 лучших школьников были приглашены на учебно-тренировочный сбор, по результатам которого отобраны только восемь. Среди них – ученик NIS Актау Султанбек Сары, который представит национальную сборную Казахстана на IOAI 2025.

IOAI 2025 – Международная олимпиада по искусственному интеллекту, которая пройдет со 2 по 9 августа 2025 года в Пекине. Это престижное интеллектуальное состязание, в котором примут участие школьники из более чем 60 стран мира.

Отмечается, что Султанбек ранее завоевал бронзовую медаль на первой республиканской олимпиаде по искусственному интеллекту AI Olymp, проходившей в Астане.