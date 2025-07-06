На глазах у президента: Бекзад Нурдаулетов завоевал «золото» Кубка мира

Боксер из Мангистауской области Бекзад Нурдаулетов сегодня, 6 июля, принес стране «золото» Кубка мира в Астане, сообщает Lada.kz .

Фото федерации бокса Казахстана

Выступая в финале весовой категории до до 85 килограммов, Бекзад Нурдаулетов сразился с индийским спортсменом Жугну Жугну и одержал уверенную победу со счетом 5:0.

По информации Федерации бокса Казахстана, мангистауский боксер продемонстрировал полное доминирование в ринге, не оставив сопернику ни единого шанса. Уже в первом раунде он отправил оппонента в нокаут.

Победный бой казахстанца проходил при участии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Глава государства лично присутствовал на финальных боях, разделив эмоции трибун и поддержав национальную сборную.

На этой неделе в Астане стартовал Кубок мира по боксу, и уже в первом бою отличился уроженец Жанаозена Бекзад Нурдаулетов. Спортсмен одержал уверенную победу над соперником из Великобритании и вышел в полуфинал.

Фото akorda.kz