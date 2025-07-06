Бекзад Нурдаулетов выступит в финале Кубка мира по боксу

Финальный поединок с участием чемпиона мира по боксу из Мангистауской области Бекзада Нурдаулетова пройдет сегодня, 6 июля, во второй половине дня, сообщает Lada.kz .

Фото со страницы Instagram Бекзада Нурдаулетова

Соперником Бекзада Нурдаулетова в весовой категории до 85 килограммов станет боксер из Индии Джугну Джугну.

За золотые медали сразятся еще 11 наших соотечественников.

Бекзат Нурдаулетов выйдет на ринг в дневной сессии, которая стартует в 14:00 часов.

Все поединки транслируются в прямом эфире телеканала Qazsport и на сайте канала.

На этой неделе в Астане стартовал Кубок мира по боксу, и уже в первом бою отличился уроженец Жанаозена Бекзад Нурдаулетов. Спортсмен одержал уверенную победу над соперником из Великобритании и вышел в полуфинал.

Напомним, о том, что Бекзад Нурдаулетов представит Казахстан на Кубке мира по боксу, стало известно в июне текущего года. Стоит отметить, опытный спортсмен уже не раз доказывал свое мастерство на международной арене. В 2019 году он завоевал титул чемпиона мира по боксу в своем весе. В 2024 году Бекзад Нурдаулетов взял «золото» чемпионата Азии в Таиланде.