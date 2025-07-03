Бекзат Нурдаулетов выиграл первый бой на Кубке мира

В Астане стартовал Кубок мира по боксу, и уже в первом бою отличился уроженец Жанаозена Бекзад Нурдаулетов. Спортсмен одержал уверенную победу над соперником из Великобритании и вышел в полуфинал, передает Lada.kz .

фото архивное. instagram.com/boxingkazakhstan/

Наш земляк встретился с британцем Лачланом Лоусоном и выиграл бой с убедительным счётом – 5:0. Все судьи единогласно отдали победу казахстанскому спортсмену.

Бекзат Нурдаулетов – один из лидеров национальной сборной Казахстана по боксу, который вновь подтвердил свой высокий класс.

Жители Жаңаозена и вся спортивная общественность региона поздравляют Бекзада с уверенным стартом и желают побед в следующих поединках. Его успехи служат вдохновляющим примером для молодёжи и способствуют росту интереса к спорту в регионе, - написали в акимате.

Напомним, о том, что Бекзад Нурдаулетов представит Казахстан на Кубке мира по боксу, стало известно в июне текущего года. Стоит отметить, опытный спортсмен уже не раз доказывал свое мастерство на международной арене. В 2019 году он завоевал титул чемпиона мира по боксу в своем весе. В 2024 году Бекзад Нурдаулетов взял «золото» чемпионата Азии в Таиланде.